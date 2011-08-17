Fitch ABD'nin notunu düşürmedi

T24 - Fitch ABD'nin AAA olan kredi notunu teyit etti, görünümü durağan olarak açıkladı.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunu AAA olarak teyit etti, not görünümünün ise durağan olduğunu açıkladı.



Kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor's, ABD'nin kredi notunu ay başında bir basamak indirerek AA+'ya çekmişti.



Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunun teyit edilmesi kararında, çeşitlilik arz eden ve esnek olan dünyanın en büyük ekonomisinin küresel finansal sistemde oynadığı anahtar rolün etkili olduğu vurgulandı.



Fitch, ABD'nin döviz kuru ve para politikasındaki esnekliğinin, ülkeyi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getirdiğine dikkat çekti.



Kuruluş, ülkenin kredi not görünümünün ''durağan'' olarak belirlenmesinin ise ülkenin notunun orta vadede değiştirilmesinin söz konusu olmamasını yansıttığını belirtti ancak kredi notunun görünümün, ekonomiye ve kamu borcunun azaltılması ile ilgili Washington'daki siyasi sürece bağlı olarak değerlendirileceğinin altı çizildi.



Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, ABD'nin kredi notunu AAA'dan AA+'ya düşürmüştü. ABD'nin notunun ilk kez düşürülmesi sonrası piyasalarda dalgalanma yaşanmıştı.



ABD'nin kredi notu Moody's tarafından hâlâ Aaa olarak değerlendiriliyor.





