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Ekonomi

Fitch 8 büyük bankanın kredi notunu düşürdü NEW YORK (A.A)

16 Aralık 2011 12:02

-Fitch 8 büyük bankanın kredi notunu düşürdü NEW YORK (A.A) - 16.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dünyanın en büyük 8 bankasının kredi notunu düşürdü. Kuruluş, zayıf küresel ekonomik büyüme nedeniyle bankacılık sektörünün karşı karşıya bulunduğu güçlüklerin arttığına dikkat çekerek, Bank of America, Barclays PLC, BNP Paribas, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley ve Societe Generale bankalarının kredi notlarını indirdiğini açıkladı. Amerikalı ve Avrupalı bankaların finansal piyasaların karşı karşıya olduğu artan güçlükler konusunda özellikle kırılgan  olduğuna işaret eden Fitch, kredi notları indiriminin, ''duruma özgü asli kredibilitede olumsuz gelişmelerden ziyade bankacılık sektörünün bütünüyle karşı karşıya bulunduğu güçlükleri yansıttığını'' vurguladı. Avro Bölgesi borç krizinin yarattığı kaygılar nedeniyle bankalar ve kredi piyasaları baskı altında bulunuyor.  Moody's geçen hafta borçlanma güçlükleri nedeniyle Fransa'nın üç büyük bankasının kredi notlarını düşürmüştü. Standard & Poor's da 30 Kasım'da, aralarında Bank of America, Goldman Sachs, Barclays ve HSBC'nin de bulunduğu dünyanın önde gelen 15 büyük bankasının kredi notlarını indirmişti.

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