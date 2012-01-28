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Ekonomi

Fitch, 5 Avrupa ülkesinin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Euro bölgesindeki 5 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürdü

28 Ocak 2012 02:00

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Euro bölgesindeki 5 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürdü, not görünümlerini ise "negatif"e çevirdi.
 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın kredi notunu iki kademe düşürerek "A-" olarak belirledi, İspanya'nın kredi notunu da "A"ya düşürdü.


Belçika'nın kredi notunu bir kademe düşürerek "AA" olarak güncelleyen Fitch, Slovenya'nın kredi notunu 2 kademe düşürerek "A" olarak belirledi.


Fitch, Kıbrıs'ın kredi notunu ise bir kademe düşürerek "BBB-" olarak açıkladı.


İrlanda'nın "BBB " kredi notunu teyit eden Fitch, ülkenin görünümünü negatife çevirdi.



S&P 9 ülkenin kredi notunu düşürmüştü


İki hafta önce uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) da, aralarında Fransa, Avusturya ve İtalya'nın da bulunduğu Euro Bölgesi'ne üye 9 ülkenin kredi notunu düşürmüştü.


Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Slovakya ve Slovenya'nın notları indirimden etkilenirken, Almanya ''AAA'' olan kredi notunu korumuştu.


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