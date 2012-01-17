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Ekonomi

Fitch, 3 Rus şirketinin puanını düşürdü MOSKOVA (A.A)

17 Ocak 2012 23:23

-Fitch, 3 Rus şirketinin puanını düşürdü MOSKOVA (A.A) - 17.01.2012 - Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Gazprom'un da aralarında bulunduğu 3 Rus şirketinin görünümünü olumludan istikrarlıya çevirdi. Rus haber ajansı RİA Novosti, görünümleri revize edilen Rus şirketlerinin Gazprom, hidro-güç operatörü RusHydro ve uçak üretim şirketi Sukhoi olduğunu belirterek, söz konusu şirketlerin ratinglerinin daha önce sırasıyla ''BBB'', ''BB+'' ve ''BB'' olduğunu kaydetti. Fitch'in Rusya temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Rating değerlendirmesi Rusya Federasyonu'nun görünümünün istikrarlıdan olumluya çevrilmesinden sonra yapılan bir değerlendirme'' denildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Rusya Demiryolları (RZhD) şirketinin de genel görümününün istikrarlı olarak devam ettiğini vurguladı.

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