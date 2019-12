-FITCH 15 BANKANIN GÖRÜNÜMÜNÜ POZİTİFE ÇEVİRDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, 15 Türk bankasının kredi not görünümünü ''pozitif'' olarak belirledi. Kuruluşun ''Türkiye Bankacılık Sektörü Görünümü'' raporunda, 28 Türk bankasından 15'inin görünümünün genel olarak ''pozitif'' olduğu belirtilerek, söz konusu bankaların kredi notlarının gelecek 18 ayda artırılma potansiyeli olduğu bildirildi. Raporda, durumun kasım ayında Türkiye'nin ''BB+'' olan not görünümünün ''durağan''dan ''pozitif''e çevrilmesini yansıttığı ifade edilerek, olası bir not artırımının hem kamu bankaları hem de yabancıların sahibi olduğu bankalar için söz konusu olabileceği kaydedildi. Genel olarak her Türk bankasının kredi notunun sistemin sağlam temelleri tarafından desteklenmeye devam edileceği bildirilen raporda, Türk bankalarının küresel ekonomik krizden büyük oranda etkilenmediğine ve düzenleyicilerin acil destek yardımlarını artırmaya ihtiyacı bulunmadığı ifade edildi. Raporda, Türkiye'nin ''V'' şeklindeki güçlü toparlanmasının da bankacılık sektörünün olumlu görünümünü desteklediği kaydedilerek, Türk bankalarının genel olarak olumlu görünümlerine karşın 2011 yılı için bazı zorluklarla karşı karşıya bulunduğu belirtildi. Bunlardan birinin faiz oranlarındaki düşüş olduğu ifade edilen raporda, hızla azalan faiz oranları ve artan rekabetin marjları düşürebileceği bildirildi. Raporda, banka kredi büyümesi için tahminin de 2010 ve 2011 yılı için yüzde 25 düzeyinde olduğu belirtilerek, Türkiye ekonomisinin 2011'de yüzde 5 büyümesinin beklendiği ifade edildi.