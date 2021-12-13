Fitch, 13 Türk bankasının görünümünü negatif olarak değiştirdi

Fitch, Türkiye’nin kredi görünümünü negatife indirdikten sonra 13 Türk bankasının da görünümünü negatif olarak değiştirdi. Fitch Ratings, “erken” olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek, Türkiye’nin kredi notunun görünümünü “negatif”e indirmişti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Fitch raporunda “Merkez Bankası’nın erken parasal gevşeme döngüsü ve daha fazla faiz indirimi veya 2023 seçimleri öncesi ek ekonomik teşvikler yurtiçi güvende erozyona yol açıyor. Bu durum lirada, gün içinde benzeri görülmemiş oynaklık dahil, keskin bir düşüş ve artan enflasyon olarak kendisini gösteriyor” denilmişti.

Fitch Ratings, daha sonra yayımladığı bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin ya da alışılmadık önlemler almasının makroekonomik istikrar için risk yarattığını söylemişti. 2023 seçimlerine giderken Türkiye’yi takip edeceklerini belirten kurum, seçimlerin politika yapımını ve siyasi ortamı nasıl etkileyeceğini gözlemleyeceklerini ifade etmişti.