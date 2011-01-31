-FISU BAŞKANINDAN UNIVERSIAD ÖVGÜSÜ ERZURUM (A.A) - 31.01.2011 - Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Teknik Komitesi Başkanı Roger Roth, Erzurum'da devam eden 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları organizasyonun çok güzel geçtiğini söyledi. Rogar Roth, yaptığı açıklamada, organizasyonda her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek, ''Organizasyon tek kelimeyle harika. Bütün tesisler çok güzel. Ancak en beğendiğim tesis Türk Telekom Atlama Kuleleri'' diye konuştu. Açılış seremonisini de beğendiğini anlatan Roth, ''Özellikle ikinci bölümdeki kültürel faaliyetler çok etkileyiciydi'' dedi. Erzurum'a daha önce geldiğini ve tesislerin yapım aşamasını takip ettiğini dile getiren Roth, tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum'un uluslararası organizasyonları düzenleyebilecek nitelikte olacağını ifade etti.