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Fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

MUSTAFA KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, fıstık işçilerinin bulunduğu kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi, 3’ü ağır 17 kişi yaralandı

10 Eylül 2018 01:37

MUSTAFA KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, fıstık işçilerinin bulunduğu kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi, 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tokdemir Mahallesi\'nde meydana geldi. Ramazan Aslan yönetimindeki 63 LK 731 plakalı fıstık işçilerini taşıyan kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Aslan ile yanında bulunan İsmail Çakır, Efe Aslan, Mehmet Özcan ile birlikte kamyonet kasasındaki bulunan isimleri öğrenilemeyen 13 işçi yaralandı. Kasada bulunan fıstıklar dağılırken,  kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Devrilen kamyonetin kasasından yol kenarına savrulan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3\'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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