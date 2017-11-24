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Spor

Fişt Stadyumu, 2018 FIFA Dünya Kupası için hazır

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın 11 kentinde düzenlenecek

24 Kasım 2017 19:17

2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'nin vali yardımcısı Nikolay Doluda, Soçi’deki Fişt Stadyumu’nun turnuva maçlarını ağırlamaya neredeyse hazır olduğunu açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, gazetecilere konuşan Nikolay Doluda  "Fişt Stadyumu’nun Dünya Kupası’na neredeyse tamamen hazır olduğunu söyleyebiliriz. Stadyumun hazırlık durumunu inceleyen Uluslararası Futbol Federasyonu ve (2018 Dünya Kupası) Organizasyon Komitesi yetkilileri birkaç konuda bize ricalarını iletti, biz de bunları yakın zamanda yerine getireceğiz" ifadesini kullandı. 

Doluda, söz konusu isteklerin stadyumda basın mensupları için ayrılan koltuk sayısı ile ilgili olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Basın tribününde koltuk sayısını arttırmamız gerekiyor. Geçen yaz düzenlenen Konfederasyonlar Kupası sırasında dört maça ev sahipliği yapmıştık. Dünya Kupası’nda ise altı karşılaşmayı ağırlayacağız. Bu nedenle Fişt Stadyumu’na çok daha fazla medya mensubunun gelmesini bekliyoruz."

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-Donu, Soçi ve Yekaterinburg olmak üzere Rusya'nın 11 kentinde düzenlenecek.

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