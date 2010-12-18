-FİSKOBİRLİK TEMMUZ'A KADAR BORÇLARINI ÖDEYECEK GİRESUN (A.A) - 18.12.2010 - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, 2011 yılı Temmuz ayına kadar birlik borçlarının tamamını ödemeyi hedeflediklerini bildirdi. Bayraktar, FİSKOBİRLİK 2009-2010 İş Yılı Mali Genel Kurulu'nda, yaptığı konuşmada, FİSKOBİRLİK'in zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Yaşanan bu zor süreçten en iyi şekilde çıkabilmek adına mücadele ediyoruz" dedi. Mevcut sıkıntıların aşılmasında genel kurul üyelerinin katkı ve tavsiyelerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Evlat usul bilmeyebilir. Ama ağabeyin görevi elindeki bilgi ve tecrübeyi kardeşe aktarmaktır. İlk günden beri 'projeniz varsa konuşalım' diyoruz. Gene söylüyorum. Herhangi birinin projesi varsa buyurun konuşalım. Derdimiz üzüm yemek olsun, bağcığı dövmek değil. Katkı ve eleştiriler bu kurumun geleceği ile ilgili olmalı" diye konuştu. Bayraktar, yapılan gayrimenkul satışları ile birliğe katkı sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "TMO ve üreticiye 2006 yılı ürün alımlarından doğan borçların çözümü için çalışmalarımız devam ediyor. Bizim borçlarımız belli bir seviyeye indi. TMO ve üreticiye 2006'dan kalan borcumuz var. 2006 yılını önemsiyoruz. Ama şartlar buna izin vermiyor. TMO'ya olan borcumuz torba yasasına giriyor. Önümüzdeki süreçte ödemeyle ilgili ciddi manada bir rahatlama olacak. Trabzon'da birliğe ait gayrimenkul satışı borçların ödenmesinde önemli olacak. Bu gayrimenkulü 44 milyon liraya satmayı planlıyoruz. Buradan gelecek gelirle TMO'ya olan borcumuzu ödeyeceğiz. Kalan parayla da fındık alıp bu fındığı işleyip elde edilen gelirle üreticiye olan borcumuzu ödeyeceğiz. 2011 Temmuz ayına kadar birlik borçlarının tamamını ödemeyi hedefliyoruz. Temmuz ayında birliğin borcu olmayacak, kasasında para ya da deposunda fındık olacak." Konuşmanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2009-2010 iş yılı bilançosu envanter ve gelir-gider farkı hesapları incelenerek delegelerin oyuna sunuldu. 2010-2011 iş yılı bütçe çalışma programı görüşülerek karara bağlandı. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edildiği genel kurulda, bazı gayrimenkullerin satışı için yönetim kuruluna yetki verildi. Birliğin Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) A.Ş. Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, birliğe bağlı 196 delegeden 167'si ile eski Yönetim Kurulu başkanları Hüseyin Durusu, Salih Erdem ve Yaşar Pamuk katıldı.