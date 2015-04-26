FİSKOBİRLİK, 3 milyon liralık alacaklısını bulamıyor!

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 2006'dan beri süregelen borçlarının büyük kısmını üreticilere ödedi ancak kalan 3 milyon lira için alacaklılara ulaşamıyor. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin 2006'dan kalan borçlarının ödenmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Borçları bitirmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, şu ana kadar bazı banka, SGK ve alacaklı üreticilere 150 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını anlattı.

Bazı alacaklı üreticilerin parasını verdiklerini, bazılarına ise farklı ödeme alternatifleri sunduklarını kaydeden Bayraktar, "Geriye sadece 3 milyon lira borcumuz kaldı ancak ödemek için muhataplarını bulamıyoruz. Lütfen kurumumuzdan alacaklı olanlar bizlere bir şekilde ulaşsın" diye konuştu.

Bazı alacaklı üreticilerin vefat ettiğini, bazılarının da yurt dışında yaşadıklarını düşündüklerini aktaran Bayraktar, "Bu insanlarla bir türlü bağlantı kuramıyoruz. Zaman zaman irtibata geçtiklerimiz de oluyor ancak bunların da mirasçılarıyla sorunlar çıkıyor. Bu nedenle geriye kalan 3 milyon lirayı bir türlü ödeyemiyoruz" ifadesini kullandı.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in borçlarını ödemesiyle ilgili sıkıntısı bulunmadığını, aksine bunun için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Alacaklı üreticilerin binin altında olduğunu tahmin ettiklerini anlatan Bayraktar, "Bazı alacaklı üreticilerin borcu çok az, bazılarının ise çok fazla. Alacak miktarı 1-2 bin lira olanlar nedeniyle bu rakam artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

150 milyon lira borç devralındı

Bayraktar, 2006'da göreve geldiklerinde birliği yaklaşık 150 milyon lira borçla devraldıklarını anımsatarak, bunun 104 milyon lirasının üreticilerle, geri kalanının ise bankalarla ilgili olduğunu belirtti.

"Bu borcu, her yıl düzenli, doğru plan ve doğru programlar sayesinde 3 milyon liraya kadar indirdik" diyen Bayraktar, "Yaptığımız projelerle daha iyi noktalara geleceğiz. Özellikle fındık yağı ve çikolata ürünlerimizle daha da güçleneceğiz. FİSKOBİRLİK, inşallah eskisinden daha güçlü duruma gelecek. Buna yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayraktar, üreticilerin eski yıllarda olduğu gibi kurumlarına sahip çıkmalarını istedi.