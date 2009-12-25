Fischer'den Türkiye ve Nabucco yorumu

T24 -

Gazetenin Berlin mahreçli haberinde, Avrupa'nın Rusya'ya enerji bakımından bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Nabucco projesinin stratejik danışmanı olan Joschka Fischer ile yapılan mülakata yer verildi. Mülakatta, Fischer'in Nabucco projesinin Avrupa'ya enerji sağlamasının da ötesinde, Avrupa Birliği'nin özellikle (NATO üyesi ve AB adayı olan) Türkiye ve ayrıca doğalgazın alınması umut edilen Azerbaycan ve İran ile olan ilişkileri üzerinde de son derece geniş stratejik sonuçları olacağını söylediği bildirildi.Fischer'in mülakatta, ''Nabucco yeni bir ilişkiyle ilgili, bu yüzden de Türkiye son derece önemli, Brüksel bu durumu anlıyor, umarım AB'ye üye ülkeler de anlar'' dediği kaydedildi.Avrupa'nın, Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkeleriyle onlara AB üyeliği vaat etmeksizin daha güçlü ekonomik, ticari ve siyasal bağlar kurmak istediği belirtilen gazetede, Fisher'in Nabucco'yu bunun önemli bir bölümü olarak gördüğü vurgulandı. Haberde, ''Fischer'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti liderliğinde dış politika öncelikleri Ortadoğu'ya odaklanan, Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmak, İran'a uzanmak ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye'nin Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında kilit rol oynadığına inandığı''da vurgulandı.Gazete, Türkiye'nin AB'ye girişini coşkuyla destekleyen Fischer'in, gazeteye Nabucco projesi sayesinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin gerçekten daha ileriye gitme şansının olduğunu ve projenin Avrupa'nın enerji güvenliğiyle çeşitliliğine katkıda bulunacağını söylediğini de bildirdi.Gazetede, Başbakan Erdoğan'ın ''Nabucco projesinin olumsuz yorumları boşa çıkaracak bir başarı öyküsü olacağını'' söylemesine ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun da Nabucco'nun stratejik önemini vurgulamasına karşın aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel de olmak üzere kimi çevrelerde boru hattı projesine yönelik hala kimi kuşkuların bulunduğu da kaydedildi.