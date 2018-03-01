FIS Snowboard Dünya Kupası'na 17 ülkeden 3'ü Türk 90 sporcu katılacak

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA)

Dünya\'nın en prestijli snowboard yarışı FIS Snowboard Dünya Kupası\'nın Erciyes etabıyla ilgili tanıtım toplantısı yapıldı. 17 ülkeden 3\'ü Türk 90 sporcunun katılacağı kupa mücadelesi cumartesi günü yapılacak.

Uluslararası Kayak Federasyonu\'nun (FIS) en prestijli sportif organizasyonlarından biri olan ve Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenecek olan Ford Snowboard Dünya Kupası öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Türkiye\'den Elif Kübra Geneşke, Hamza Polat ve Yavuz Dumlu olmak üzere 90\'a yakın sporcu ve 350 görevlinin yer alacağı kupa öncesi düzenlenen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, FIS Yarış Direktörü Peter Krogoll ve Playmaker Ajans Başkanı Kerem Mutlu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, \"Şehrimizi ve ülkemizi, böyle büyük bir organizasyonla bir kez daha gündeme getirmenin gururunu yaşıyoruz\" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin son yıllardaki çok önemli yatırımlarıyla sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kış sporları merkezi haline gelmiştir. Erciyes\'te tüm teknik ve altyapı yatırımları tamamlandı. Bununla beraber dünya kupası gibi büyük organizasyonlar da Erciyes\'e gelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Bunun için tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdik. Tanıtım çalışmaları sonucunda geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 sporcu artışı gerçekleşmişti. Bu yıl artış yüzde 50\'yi geçti.\"

3 yıldır üst üste bu kupanın Erciyes\'te yapılıyor olmasının sürdürülebilir bir başarı olduğunun vurgulayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Türkiye\'de kış sporlarının nereden nereye geldiğini özetledi. Hali hazırda dünyada kış sporlarında 51\'inci sırada yer alan Türkiye\'nin spora ve sporcuya sürdürülebilir destekle daha üst sıralara çıkacağının altını çizdi. Son 4 yıldır İstanbul ile başlayıp Erciyes\'te devam eden çok önemli kış sporları organizasyonları düzenlediklerini belirten FIS Yarış Direktörü Peter Krogoll, bu işbirliğinin muhteşem bir ortaklığa dönüştüğünü söyledi. Her yıl geldiklerinde sporcuların çok iyi bir pist ve karşılamayla ağırlandıklarını sözlerine ekleyen Krogoll, \"Uluslararası Kayak Federasyonu olarak her yıl Erciyes\'e gelmek için heyecan duyuyoruz\" dedi.

Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinde düzenlenen Snowboard Dünya Kupası\'na üçüncü kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, \"2012\'de dağın yönetimini ilk ele aldığımızda bugünleri hayal ederek yola çıkmıştık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece sportif alanda değil, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda da şehrimize katkı sağlaması için Erciyes\'e bu yatırımları yapmıştı. Artık bu yatırımların meyvelerini almaya başladık\" açıklamasını yaptı.

Bu yıl Türkiye\'den Elif Kübra Geneşke, Hamza Polat ve Yavuz Dumlu\'nun yarışacağı Snowboard Dünya Kupası\'nda geçtiğimiz yıl kadınlarda Rusya\'dan Alena Zavarzina, erkeklerde Bulgaristan\'dan Radosslav Yankov, kristal kürenin sahibi olmuştu. Yerli ve yabancı bir çok misafiri ağırlayacak olan Erciyes\'te ABD, Polonya, Rusya, Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Çin, Bulgaristan, İsviçre, Slovenya, Kanada ve daha pek çok ülkeden gelen dünyanın en iyi snowboardcuları, 2 metre 10 santim kar kalınlığına sahip, özel hazırlanmış pistte yarışacak.

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