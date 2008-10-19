Fırtınayı aslan dindirdi

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Milli maçlar için verilen ara öncesi Bursaspor'a karşı sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray, haftaya lider giren Trabzonspor'u sahasında 3-0'lık skorla farklı mağlup etti.Ali Sami yen Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında yüksek bir tempo vardı. Galatasaray, özellikle kanatlardan hızlı ataklara çıkarak rakip kalede tehlikeler yarattı. Kewell ve Baros'la tehlikeler yaratan ev sahibi ekip Arda'nın 26. ve Servet'in 32. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.Özellikle forvet oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor ise Isaac ve Gökhan Ünal'la yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 2-0 yenik gitti.İkinci yarıya Isaac'in yerine Yattara'yı oyuna alarak başlayan Trabzonspor, 56. dakikada bu kez Umut'la net bir pozisyonu harcarken, 60. dakikada gelişen ani atakta golü bulan taraf Lincoln ile Galatasaray oldu. Takımını 3-0 öne geçiren Brezilyalı futbolcu 2 dakika sonra ise ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.Eksik kalan ev sahibi ekip, uzak mesafeli şutlar dışında rakibine şans tanımazken, 77'de Baros ile 4. gol şansını kaçırınca 90 dakika sonunda 3 puanı 3 golle aldı.Ligin en skorer takımı Galatasaray 3-0'lık sonuçla rakibinin yenilgisizliğine son vererek, puanını 14'e çıkardı ve aradaki farkı 2'ye indirdi.Bu sezon 7. haftada mağlubiyetle tanışan Trabzonspor ise 16 puanda kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptırdı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Bünyamin Gezer xx, Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxxGalatasaray: De Sanctis xxx, Sabri xxx, Emre xx, Servet xxx, Hakan xx, Meira xxx, Ayhan xx (Dk. 88 Volkan ?), Arda xxx, Lincoln xxx, Kewell xx (Dk. 66 Aydın xx), Baros xxx (Dk. 85 Nonda x)Trabzonspor: Tolga x, Tayfun x (Dk. 34 Colman xx), Song xx, Egemen xx, Cale xx (Dk. 73 Barış x), Hüseyin x, Selçuk xx, Serkan xxx, Isaac x (Dk. 46 Yattara x), Gökhan x, Umut xGoller: Dk. 26 Arda, Dk. 32 Servet, Dk. 60 Lincoln (Galatasaray)Kırmızı Kart: Dk. 62 Lincoln (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 17 Lincoln, Dk. 53 Servet (Galatasaray), Dk. 22 Tayfun, Dk. 29 Serkan, Dk. 70 Colman, Dk. 90 Hüseyin (Trabzonspor)1. dakikada soldan Umut'un ortaladığı topa ceza sahası içinde Isaac'in kafa vuruşunda, kaleci De Sanctis meşin yuvarlağın sahibi oldu.10. dakikada Gökhan'ın ara pasıyla bir anda Galatasaray defansının arkasına sarkan Serkan'dan önce kaleci De Sanctis hızla kalesini terk edip yatarak topu kontrol etti.18. dakikada Galatasaray, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Soldan Arda'nın ortası sonrası kale önünde müsait durumdaki Baros, yakın mesafeden topu yandan auta göndererek fırsatı değerlendiremedi.24. dakikada Serkan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Gökhan'ın dar açıdan vuruşunda, top üsten farklı auta gitti.25. dakikada soldan Lincoln ile gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kewell'ın şutu sonrası defanstan seken meşin yuvarlak üstten kornere gitti.26. dakikada Galatasaray, Arda'nın golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazdan çalımları sonrası aşırtma bir vuruş yapan Arda, kaleci Tolga'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara buluşturarak hem çok şık bir gole imza attı, hem de takımını 1-0 öne geçirdi.32. dakikada Galatasaray, Trabzonspor karşısında skoru 2-0 yaptı. Lincoln'ün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Arda topu bir anda önünde bulurken, kontrol ettikten sonra vuruşunda Servet'in müdahale ettiği meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.40. dakikada Trabzonspor, Galatasaray kalesinde önemli bir fırsattan yararlanamadı. Serkan'ın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Gökhan'ın sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top az farkla auta gitti.45. dakikada Baros'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kewell'ın yakın mesafeden vuruşu istediği gibi olmayınca top yandan auta çıktı.54. dakikada ceza sahası önünde Yattara'nın kullandığı serbest vuruşta, barajın üzerinden aşarak kaleye giden topu De Sanctis yumruklayarak uzaklaştırdı.57. dakikada Yattara'nın ceza sahası önünde sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, arka direkte Umut topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.59. dakikada Cale'nin uzun pası sonrası ceza sahası önünde Yattara topu kontrol ederken, önündeki Servet ve Emre'ye rağmen sert şutunda kaleci De Sanctis uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Arda'dan aldığı topu Baros ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden kale içine doldururken, meşin yuvarlağı önüne alan Lincoln düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.69. dakikada Selçuk'un derinlemesine pasında Galatasaray defansının arkasına sarkan Umut'un sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta çıktı.77. dakikada orta sahada Egemen'den kaptığı topla hareketlenen Aydın pasını Baros'a gönderdi. Bu futbolcu, yanındaki Song ve kaleciyi de çalımlamasına karşın sağ çaprazda boş durumda meşin yuvarlağı auta attı.79. dakikada ceza sahası dışından Colman'ın sert vuruşunda, kaleci De Sanctis topu uzanarak kornere çeldi.90. dakikada Sabri'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top üsten az farkla auta çıktı.