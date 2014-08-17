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Fırtınaya yakalanan deniz otobüsünün ön camı patladı

Mudanya Kabataş seferini yapan BUDO’ya ait bir deniz otobüsü denizde fırtınaya yakalandı. Yolcular arasında hafif şekilde yaralananlar var

17 Ağustos 2014 23:29

Mudanya - Kabataş seferini yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) deniz otobüsü, kötü hava koşulları nedeniyle Bozburun açıklarından Mudanya’ya döndü.

Deniz otobüsünün karaya ulaşmasının ardından, tahliyelere başlandı. Yolcular arasında hafif şekilde yaralananlar olduğu bildiriliyor.

Eda Demir adlı bir Twitter kullanıcısı, deniz otobüsünün ön camının dalga nedeniyle patladığını belirterek, yolculara can yeleğinin dağıtıldığının görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Öte yandan Avşa Adası - Yenikapı seferini yapan başka bir feribotun da olumsuz hava şartları nedeniyle Büyükçekmece'ye yönlendirildiği belirtildi.

 

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