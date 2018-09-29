Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN merkez ve ilçelerinde, bölgeyi etkilemesi beklenen kasırgaya karşı en üst düzeyde alarma geçilirken Kuşadası\'nda tatil yapan yabancı turistler, plajlarda güneşlendi.

Aydın\'ın turizm ilçesi Kuşadası\'nda tropik fırtınaya karşı yetkililer en üst düzeyde önlem alırken, ilçede kriz maması da kuruldu. Masada Kuşadası Belediyesi\'nin Arama Kurtarma Ekipleri de yer aldı. Belediye bünyesindeki Güvercin Masası telefonlarının hafta sonunda vatandaşlardan gelecek ihbar ve yardımlara 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde planlandı. Günübirlik gezi tekneleri ve gemiler ise marinaya bağlandı. Öte yandan tatillerini geçirmek üzere ilçede bulunan bazı yabancı turistler, denize girdi, kumsala uzanarak güneşlendi.

FOTOĞRAFLI