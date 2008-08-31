'Fırtınaların anası'na hazırlık

Gustav kasırgasının yaklaştığı New Orleans'ın yetkilileri, şehrin tahliye edilmesi talimatı verdiler.



Kasırgayı "fırtınaların anası" diye nitelendiren Belediye Başkanı Ray Nagin, tahliyenin şehrin batı yakasında sabah 08.00'de (TSİ 16.00), doğu yakasında de öğleden sonra (TSİ 20.00) başlaması talimatını verdi.



Nagin, "Bu hayatınızdaki en büyük hata olabilir" diyerek vatandaşları şehirde kalmamaları konusunda uyardı. Nagin, belediyenin kenti terketmeyenlere acil yardım hizmeti sağlamayacağını vurguladı.



2005'te Katrina kasırgası vurduğunda kentin yüzde 80'i su altında kalmış ve yörede yaklaşık 1600 kişi ölmüştü. Katrina'nın kötü hatırasını hala taşıyan New Orleanslılar şimdiden otomobil, otobüs ve diğer vasıtalarla yollarda kuyruk oluşturdu.



Karayipler'de şimdiye kadar 80 kadar kişinin ölümüne yol açan Gustav'ın, Meksika Körfezi'ne girdiği, pazartesi öğleden sonra doğu Teksas ile batı Mississippi arasındaki bölgeyi etkilemesinin beklendiği bildiriliyor.



Gustav Küba'da ağaçların ve telefon direklerinin devrilmmesine, binaların yıkılmasına ve muz çiftliklerinin hasar görmesine yol açtı. Kasırga etkili olmadan önce ülkede 300 bin kadar kişi evlerinden tahliye edilmişti.



Gustav, tropikal fırtınadan 24 saat içinde 4. kategori kasırgaya dönüştü ve muhtemelen bugün 5. kategoriye yükselecek.