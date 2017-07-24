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Spor

Fırtına'dan, Tottenham'ın Fransız orta sahasına kanca

Trabzonspor, kulübün 50. yılında taraftarına sürpriz yapmak için çalışmalarını sürdürüyor

24 Temmuz 2017 14:39

Bu sezon 50. yılını kutlayacak olan ve bu sene şampiyonluk için ayrı bir motivasyona sahip olan Trabzonspor, transferde dev bir isimle görüşüyor. Bordo-mavililer, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko'nun transferi için çalışma yürütüyor.

BeINSports'un haberine göre, Karadeniz ekibi, Tottenham ile yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt aldı. Kulüple görüşülmesinin ardından futbolcu ile temasa geçen bordo-mavililerin, Sissoko'yla gerçekleştirdiği ilk temasın da olumlu geçtiği belirtildi.

Şu anda Çin'de Beijing Guoan forması giyen eski golcüsü Burak Yılmaz için de çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk tekliflerinin reddedilmesi üzerine rakamı yükselterek Çin ekibinin kapısını tekrar çalacak.

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