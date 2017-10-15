Fırtına'dan tarihi yenilgi!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, evinde Akhisarspor'a 6-1 mağlup oldu. Manisa temsilcisine galibiyeti getiren golleri Serginho, Mustafa Akbaş (k.k.), Larsson, Henrique (2) ve Kadir Keleş atarken; Trabzonspor'un tek sayısını Abdülkadir Ömür kaydetti.

Konuk ekip Akhisar, gol perdesini 8'inci dakikada Serginho ile açtı. Brezilyalı futbolcu, Durica'nın büyük hatasında etkili presle topu kazanıp yarı sahayı kat ederek vuruşunu yaptı, seken topu tamamladı: 0-1.

Manisa temsilcisi, 39'da Miguel Lopes'in ortasında Mustafa Akbaş'ın ters vuruşu sonrası gelen golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Orta alanda çok etkili pres yapan Akhisar, 45'te Henrique'nin müthiş çabasıyla gelen golle ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.

Umut kısa sürdü...

Trabzonspor, ikinci yarıya Abdülkadir'in golüyle umutlanarak başladı. 18 yaşındaki Abdülkadir, ceza sahasına güzel driblinglerle girip yaptığı klas vuruşla takımını 50'nci dakikada umutlandırdı: 1-3.

Karadeniz temsilcisinin umudu uzun sürmedi. 53'te Henrique'nin, Mustafa Akbaş tarafından düşürüldüğü pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Henrique hata yapmadı: 1-4.

Henrique çok klas vurdu

'64'te eski bir Trabzonspor oyuncusu olan Henrique tekrar sahne aldı. Brezilyalı oyuncu, Onur Ayık'ın pasında müthiş bir aşırtmayla Onur Kıvrak'ı avladı: 1-5.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Kadir Keleş, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu belirledi: 1-6.