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Spor

Fırtına'dan son 7 yılın 'en gollü' başlangıcı

Bordo-mavililerde ilk 4 haftada en golcü isim Burak Yılmaz oldu

12 Eylül 2017 14:44

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Trabzonspor, bu sezonun ilk 4 haftasında 9 gol kaydederek ilk 4 haftalar itibarıyla son 7 yılın en gollü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi, ilk dört haftada Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe'ye 2'şer, son hafta oynadığı Gençlerbirliği'ne ise 3 gol atarak 9 gole ulaştı. Bordo-mavililer geçen sene ilk 4 haftada sadece 2 gol atabilmişti.

2010-11 sezonunda 11 gol atmıştı

NTV SPOR'da yer alan habere göre en son 2010-11 sezonunda ilk 4 haftada 11 gol kaydeden bordo-mavililer, yeni sezona gollü bir başlangıç yaptı. Fırtına, önceki sezon 14’üncü hafta itibariyle 9 golün üzerine çıkabilmişti.

En golcü Burak Yılmaz

Trabzonspor’da ilk 4 haftada en golcü isim 3 maçta 198 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Burak Yılmaz oldu. 3 maçta 101 dakika görev yapan Hugo Rodallega 2, 4 maçta 352 dakika sahada kalan Olcay Şahan 2, 4 maçta 358 dakika süre alan Juraj Kucka 1 ve 2 maçta 31 dakika görev yapan Ogenyi Onazi ise 1 golle skor üreten isimler oldu.

Volkan ile Hubocan,
Başakşehir maçını bekliyor

Trabzonspor’un transferin son günlerinde kadroya dahil ettiği oyuncular Tomas Hubocan ile Volkan Şen, ligin 5’inci haftasında oynanacak olan Başakşehir maçında teknik direktör Ersun Yanal’dan forma bekleyecek. Yeni transferler arasında ligin 4’üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroda kendine şans bulamayan tek isim olan Volkan ile kadroya giren ancak yedek kulübesinde oturan Hubocan da Başakşehir maçında kadroya girmeyi bekliyor.

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