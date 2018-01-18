Fırtına uyarısı nedeniyle Taşucu-KKTC feribot ve gemi seferleri iptal edildi

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne yapılan feribot ve gemi seferleri, fırtına nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Akdeniz\'de şiddetli fırtına uyarısı gelince, Taşucu ile Girne arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığına ara verildi. Feribot ve gemi seferleri durdurulurken, seferlerin cumartesi günü yeniden başlayacağı öğrenildi. Balıkçı tekneleri liman içerisinde bekletilirken, herhangi bir geminin denize açılmasına müsaade edilmiyor.



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