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Spor

Fırtına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek LILLE (A.A)

08 Aralık 2011 02:25

-Fırtına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek LILLE (A.A) - 08.12.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda deplasmanda Lille ile golsüz berabere kalarak 1 puan alan ve ''Devler Ligi''ne veda eden Trabzonspor, grubu 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İkinci yarının hemen başında Lille kalesinde gol arayan Trabzonspor, rakibinin oyunda kontrolü ele geçirmesinin ardından kendi yarı alanına çekildi. Joe Cole ve Hazard ile etkili ataklar geliştiren Fransız temsilcisi, bordo-mavili ekibin savunmasını aşmakta zorlandı. Savunma oyuncuları Basa ve Chedjou'nun maç boyunca yalnız bırakmadığı Burak Yılmaz, hücumda istediği desteği alamayınca, Karadeniz temsilcisi adına gol yollarında etkili olamadı. 83. dakikada Halil ile önemli bir gol pozisyonundan yararlanamayan Trabzonspor, kalan dakikalarda Fransız ekibinin de gol atmasına izin vermedi ve aldığı 1 puanla grubunda 3'üncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı. Gruptaki diğer maçta CSKA Moskova, deplasmanda Inter'i 2-1 yenerek, İtalyan ekibiyle birlikte UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı başardı. -Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek- UEFA Avrupa Şampiyon Ligi (B) Grubu'ndaki son maçında Fransa'nın Lille takımıyla 0-0 berabere kalan ve 1 puan alan Trabzonspor, CSKA Moskova'nın İtalya'da Inter'i 2-1 yenerek 3 puan kazanmasının ardından grubu 3'üncü sırada tamamladı. Bordo-mavili takım, bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. -Taraftarlar yalnız bırakmadı- 18 bin kişilik Lille Metropole Stadı'nda oynanan tarihi maçta Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen bordo-mavili taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı 6 bin Trabzonsporlu taraftar da takip etti.

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