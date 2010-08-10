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Dünya

Fırtına, uçağı yere böyle çakıyordu

Portekiz'e bağlı Azor Adaları'na inen bir uçak fırtına nedeniyle dengesini yitirince, facianın eşiğine gelindi.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Portekiz'e bağlı Azor Adaları'na inen bir uçak fırtına nedeniyle dengesini yitirince, facianın eşiğine gelindi.


140 yolcu taşıyan A310 tipi uçağın, şiddetli rüzgarın etkisi ile bir kanadının piste sürtünmesine sadece birkaç santimetre kaldı.







Uçağın dengesini kaybettiği o an, gözetleme kulesinde çalışan Paulo Santos tarafından görüntülendi. 


Farklı uçakları fotoğraflamak için dünyayı gezen Santos, A310 tipi uçağın rüzgarla savaşının nadir görülebilecek bir kare olduğunu söyledi.


Lizbon'dan gelen uçaktaki yolcular ve kabin görevlilerinden kimsenin burnunun bile kanamamış olmasıysa, Santos'a göre tam bir mucize.

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