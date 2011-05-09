-FIRTINA TEKNELERİ DEVİRDİ: 36 ÖLÜ LOME (A.A) - 09.05.2011 - Batı Afrika ülkesi Togo'da şiddetli fırtınada bir gölde seyreden birkaç teknenin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 36 kişi öldü. Yetkililerin ve görgü tanıklarının açıklamalarına göre, Togo Gölü'nde dün geç saatlerde, gölün karşı kıyısındaki bir cenazeden dönenleri taşıyan tekneler şiddetli fırtınada devrildi. Karayollarının ve demiryollarının yetersiz olması nedeniyle çoğu Afrika ülkesinde ulaşım için daha çok göller ve nehirler kullanılırken, kapasitenin üzerinde yolcu taşınması ve teknelere gerekli bakımların yapılmaması da sık kazalara neden oluyor.