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Spor

Fırtına penaltılarla tur atladı

Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 yenip gruplara kalan son takım oldu

14 Aralık 2012 01:44

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Kasımpaşa'ya seri penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak gruplara kaldı.

7. dakikada Kasımpaşa ilk atağında golü buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Özer Hurmacı'nın ortasında, top ceza sahası içinde yerden sekerek kimseye çarpmadan doğrudan ağlara gitti: 1-0. İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

88. dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Soldan ceza sahsına giren Volkan Şen'in yaptığı ortada, Adrian kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti ve maç uzatmalara gitti. Müsabakanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve maç seri penaltı atışlarına gitti.

Penaltılar

Penaltı atışlarında Trabzonspor'da Adrian, Halil, Yasin ve Emerson vuruşlarında topu ağlarla buluşturdu. Kasımpaşa'da Adem ve Sarmov'un vuruşları ağlara giderken, Halil Çolak ve Elyasa Süme ise penaltıları gole çeviremedi.

Böylece penaltılarda rakibini 4-2'lik skorla geçen bordo-mavili ekip, gruplara kaldı. Trabzonsporlu futbolcular maçın sonunda saha içinde büyük sevinç yaşadı.

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