Fırtına Karabük'te durdu



T24 - 5'te 5 hedefiyle Karabük deplasmanına çıkan Trabzonspor, ummadığı bir yenilgi elde etti. Ligin alt sıralarında yer alan Karabükspor, rakibini Cernat ve Jahic'in golleriyle 2-1 mağlup ederken, bordo mavili takımın tek sayısı Burak Yılmaz'dan geldi.



Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, Trabzonspor'u konuk etti.

44. dakikada Cernat'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 55'te farkı 2'ye yükseltti. 69. dakikada Burak Yılmaz'ın golü skoru 2-1'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karabükspor, tarihinde ilk kez Trabzonspor'u mağlup etti.



İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduktan sonra Orduspor, Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor maçlarını kayıpsız geçen Trabzonspor, 5'te 5 hedefiyle çıktığı Karabük deplasmanından evine puansız döndü.



Ligdeki mağlubiyet sayısı 6'ya yükselen Trabzonspor, 33 puanda kaldı. Ligin alt sıralarında yer alan Kardemir Karabükspor ise önemli bir galibiyete imza atarak, rahat bir nefes aldı. Karabük puanını 18'e yükseltti.



23. dakikada Kardemir Karabükspor, Cernat ile gole yaklaşsa da başarılı olamazken, bu pozisyonun hemen ardından ev sahibi takım Mehmet Yıldızbir pozisyon daha bulmasına rağmen skoru değiştirmeyi başaramadı.



31. dakikada konuk takım rakip kalede Colman ile bir kez daha etkili oldu. Kaleci Tomic ile karşı karşıya kalan Colman, topa iyi vuramayınca Trabzonspor net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.



İlk 20 dakikalık bölümün ardından Karabükspor, Trabzonspor yarı alanında geniş yerler buldu. Konuk takım kalesinde birçok pozisyon bulan Karabükspor, geriye dönmekte zorlanan Trabzonspor karşısında net fırsatlarda başarı sağlayamadı.



Maçın 33. dakikasında tribünlerden sahaya atılan kartopu, Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın yüzüne isabet edince, golcü oyuncu bir süre yerde kaldıktan sonra tedavisinin yapılmasının ardından oyuna devam etti.



Dakikalar 43'ü gösterirken, Karabükspor penaltı kazandı. Cernat'ın korner vuruşunda ceza alanına gelen topa hareketlenmek isteyen, Shelton, Aykut'un müdadelesiyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.



Kazanılan penaltıyı gole çeviren Florin Cernat, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Karabükspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Mücadelenin 55. dakikasında Karabükspor, skoru 2-0'a getirdi. Cernat'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top, yerden sekti ve Tolga Zengin'in müdahelesiyle Jahic'in önünde kaldı. Boşnak oyuncu da topu boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.



Karşılaşmanın 58. dakikasında Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Olcan, kaleci Tomic'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi. Kaleye giden topu Güven, çizgiye gelmeden çıkartırken, mutlak bir golü de önlemiş oldu. 61. dakikada Alazinho yerini Halil Altıntop'a bıraktı.



Bu dakikalarda oyunun temposu artarken, oyuna yeni giren Hamit, eline geçirdiği fırsatı değerlendiremedi.



Trabzonspor, aradığı gole 69. dakikada ulaştı. Takımın golcü ismi Burak Yılmaz, Henrique'nin kale önüne indirdiği topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golcü Burak, bu golüyle bu sezonki 22. golüne imza attı.



Trabzonspor, farkı 1'e indiren golü kaydettikten sonra rakip alana iyice yerleşti. Karabük kalesinde zaman zaman pozisyonlar bulmasına rağmen, bunları değerlendiremeyen Trabzonspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.





Olcan kadroda, Jerbin yok



Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ara transferde renklerine kattıkları iki oyuncudan Olcan'a 18 kişilik kadroda şans verirken, Jebrin'i ise kadroya almadı.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Glowacki, Tayfun ve Volkan Şen de maç kadrosunda yok.





Halil kadroda



Bordo-mavili ekipte, geçen hafta Samsunspor maçında sakatlanan ve hafta içinde takımla az çalışma şansı bulan Halil, 18 kişilik kadroda yerini aldı.



Trabzonspor'da Halil'in yanı sıra genç kaleci Zeki Ayvaz, Sercan Kaya, Mustafa Yumlu, Onur, Barış ve Ferhat Öztorun da yedek soyundu.



Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 5 maç art arda kazanmış olacak. Ligin 16'ncı haftası sonunda aldığı 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 21 puan toplayarak 10'uncu sırada yer alan, ancak daha sonra oynadığı 4 maçı da kazanarak lig sıralamasında 33 puan ile 4'ncü sıraya yükselen bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.





Karedemir Karabükspor kadrosunda 5 yeni oyuncu



Ligde bu sezon kötü sonuçlar alan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Kardemir Karabükspor, Trabzonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.



Kardemir Karabükspor sahaya geçen hafta Galatasaray maçında kırmızı kart gören Mabiala'dan yoksun çıktı.



Kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz ara transferde kadrosuna kattıkları Mehmet Yıldız, Jahiç, Hamroun, Mustafa Sarp, Kağan, Anıl ve Güven'e Tarbzonspor maçında şans verdi.



Ev sahibi takımda, kaleci Orkun ile Hamza, Birol, Bilal, Anıl, Erkan ve Burak Çalman yedekler arasında bekledi.



Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor lig tarihinde 10'uncu kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 9 maçta bordo-mavili takım rakibi karşısında yenilgi almazken, 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. İki takım arasında en farklı galibiyeti ise Trabzonspor, 1993-94 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti. Bordo-mavililer, geçen sezon Karabük'te oynanan karşılaşmayı 4-0, bu sezon ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmayı ise 3-1 kazanmıştı.







