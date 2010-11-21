-FIRTINA HIZ KESTİ TRABZON (A.A) - 21.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Eskişehirspor golsüz berabere kaldı. 50. dakikada Selçuk'un soldan kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayı içerisinde önünde bulan Alanzinho'nun şutunda, kaleye giden top tekrar savunmadan döndü. 56. dakikada Engin'in soldan ortasında, Burak'ın göğsüyle indirdiği topa Alanzinho gelişine vurdu, ancak savunmada Alper'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 59. dakikada Engin'in uzun pasında yakın mesafedeki Burak'ın kontrol edip kaleye doğru göndermek istediği topu son anda araya giren Nadarevic, uzaklaştırmayı başardı. 65. dakikada Alanzinho'un ceza alanın hemen dışından sert şutunda, savunmada Olivera'ya çarpan topu kaleci Ivesa yatarak kornere çelmeyi başardı. Korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Alanzinho gelişine kaleye gönderdi, ancak Ivesa yine meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 66. dakikada Engin'in soldan ortasında, altı pas içindeki Umut'un kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. 67. dakikada Koray'ın ceza alanı içi sağ çaprazından şutunda, top yandan auta gitti. 74. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Alanzinho, Nadarevic ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulundu. Ancak karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay, penaltı bekleyen oyuncuya sarı kart verdi. 88. dakikada Tello'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda, top kaleci Onur'dan döndü. Dönen topta uzak mesafedeki Bülent'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı. 90+2. dakikada Cale'nin soldan ortasında, Oliveira'nın ters kafa vuruşunda herkesin seyrettiği top az farkla auta gitti. 90+4. dakikada Eskişehirspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Bu dakikada ani gelişen atakta Pele'nin ceza alanı içinde Cale'yi geçerek yaptığı sert vuruşta kaleci Onur topu çeldi. Dönen topu Serdar tamamlamak istedi, ancak kaleci Onur bir kez daha topu çeldi. 90+5. dakikada ise Trabzonspor, bu kez ciddi bir pozisyonu golle sonuçlandıramadı. Bu dakikada Yattara'nın soldan ortasında, Selçuk'un havalandırdığı top Egemen'in kafa vuruşuyla üst direğe çarparak, oyun alanına döndü. Daha sonra Jaja'nın şutunda savunmada Nadarevic'in ayağına çarpan topu kaleci Ivesa kontrol etmeyi başardı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Süleyman Abay xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Cemal Bingül xxx Trabzonspor: Onur xxx, Serkan xx, Giray xx, Egemen xx, Cale xx, Selçuk xx, Colman xx (Dk. 46 Alanzinho xx), Engin xx (Dk. 90+1 Barış ?), Burak xx (Dk. 70 Yattara x), Jaja xx, Umut xx Eskişehirspor: Ivesa xxx, Volkan xx, Nadarevic xxx, Olivera xx, Doğa xx (Dk. 80 Pele x), Bülent xx, Erkan xx (Dk. 65 Tello x), Serdar xx, Alper xx (Dk. 67 Burhan x), Koray xxx, Sezgin xx Sarı Kartlar: Dk. 18 Colman, Dk. 35 Engin, Dk. 73 Alanzinho (Trabzonspor) Dk. 28 Sezgin, Dk. 48 Olivera, Dk. 55 Bülent, Dk. 89 Pele (Eskişehirspor)