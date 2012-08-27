Fırtına hakime Galileo’yu hatırlattı

''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına’nın duruşmada "Bıyık Planı" demesi gülüşmelere neden oldu. Bilimadamı Galile Galileo’yu hatırlatan Fırtına, ''Papa daha sonra 'pardon' dedi. Avukatımla savunma yapmak istiyorum” dedi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan “Balyoz Planı” duruşmasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına’ya esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verildi.

Avukatıyla savunma yapmak istediğini söyleyen Fırtına, “Bir başka avukatla yoluma devam ediyorum demek daha ağır bir durum. 4 ay sonra 72 yaşını dolduracağım. Bu millet beni yetiştirdi. Bir çizgim var. Böyle bir şey yapamam. Etik de değil. Ahlaken de yanlış olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Dosyadaki 11, 16 ve 17 No'lu CD'lerle ilgili raporlara değinen Fırtına, raporlardan çıkan sonuca göre ''Balyoz, Suga, Oraj, Sakal harekat planlarının'' olmadığını söyledi.

'Bıyık planı'

Fırtına, bu planları söylerken hatırlayamayarak ''Jandarmanın bıyık planı'' sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, Fırtına'nın sözlerini ''Çarşaf'' olarak düzeltti.

Halil İbrahim Fırtına, raporlardan çıkan bir diğer sonuca göre de, 30 Ağustos 2003 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde bu planların olmadığını, planların 2007 ve sonrasına ait olduğunu söyledi.

Fırtına, dosyadaki TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarının ise bilimsellik açısından yetersiz olduğunu savundu.

Tutuklu sanıklardan emekli Orgeneral Ergin Saygun'un savunmasında ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seminer kayıtlarını Aytaç Yalman'a verdiğini söylediğini'' ifade ederek, “Bunu diğer komutanlarla paylaşmış mıdır? Ergin Paşa'nın dediklerini düşününce savcılığın mütalaasını bir kez daha gözden geçirmesi gerekir'' diye konuştu.

Ankara'nın Kazan ilçesinde görev yaparken öğrencilerin ihtiyacından dolayı Ankara Ticaret Odası tarafından Hava Orgeneral İbrahim Fırtına Lisesi'nin yaptırıldığını söyleyerek, ''Sizin adınızı vereceğiz dediler. 25. Hava Kuvvetleri Komutanısınız, adınızı vererek hava kuvvetlerini anmaktır, diyerek beni ikna ettiler. Aradan 5-6 sene geçiyor. Bizimle ilgili belli konularda düğmeye basılıyor. Oradaki muhtarlık, Kazan Belediyesi'ne isim değişikliği öneriyor. Milli Eğitim Bakanlığı da ATO'ya soruyor. Lisenin isimi değişiyor. Bu çok önemli değil. İçeride kaldığımız, savunmadan yoksun olduğumuz süre içinde... Hakkınızda bir karar var mı, sebep var mı... Sebep şu: Darbeci, cuntacı, hükümeti devirecek denmesi. Öyle bir şey yok. Bunlar iddiadır. Bize yapılan eziyet. Ailelerimiz, çocuklarımız var''

Galileo'yu hatırlattı

Bilim adamı Galileo'nun Engizisyon mahkemeleri tarafından yargılanmasını anlatan Fırtına, o dönemde Papa'nın ömür boyu zindana attığı Galileo'yu çiftliğine, köyüne gönderdiğini anlattı.

Fırtına, ''Dünyada ilk denetimli kontrolü Papa başlatıyor. 1992 yılında da Papa Galileo için yaptıklarından pardon diyor. Papa (Galileo) inancına, düşüncesine, kendi kitabına ters düşmesine rağmen pardon diyor. Gelin siz de yardımcı olacak tekliflerimizi bir kez daha düşünün. Bu olduğu halde avukatımızla beraber duruşmalara katılırız'' diyerek sözlerini tamamladı.