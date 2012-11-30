Fırtına evinde rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Trabzonspor, sahasında PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Trabzonspor'un ilk yarıdaki gollerini 12. dakikada Yasin Öztekin ve 24. dakikada Olcan Adın kaydetti. Mücadelenin ikinci yarısı durgun geçerken karşılaşamanın 85. dakikasında oyuna sonradan giren Alanzinho önce farkı 3'e çıkartırken 2 dakika sonra Paulo Henrique maçın skorunu tayin etti; 4-0

Güneş, 7 değişiklik yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş, Şanlıurfaspor maçında, 3-0 yenildikleri Eskişehirspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 7 oyuncu değişikliğine gitti.

Güneş, Eskişehirspor maçında ilk 11'de oynayan Soner, Bamba ve Onur'u maç kadrosuna almazken, Serkan, Giray, Halil ve Janko'yu yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Tolga, Zeki Yavru, Mustafa, Celustka, Aykut, Yasin ve Henrique ilk 11'de görev yaptı. Geçen haftaki kadrodan Emerson, Colman, Adrian ve Olcan değişmeyen isimler oldu.

Kalede Tolga, forvette Henrique

Teknik direktör Şenol Güneş, forvette Brezilyalı oyuncu Henrique'ye görev verdi. En son ligin 6. haftasındaki Mersin İdmanyurdu maçında forma giyen Henrique, 8 maçlık aradan sonra formasına kavuştu.

Trabzonspor'da takım kaptanı Tolga Zengin ise 9 maçın ardından formasına kavuştu. Ligin 4. haftasındaki Sivasspor maçının 10. dakikasında omzundan sakatlık geçiren bordo-mavili futbolcu, durumunun düzelmesinin ardından ilk karşılaşmasına çıktı.

Taraftar ilgisi az

Karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. 24 bin kişilik Hüseyin Avni Aker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar gözlenirken, yaklaşık 3 bin dolayında taraftar karşılaşmayı izledi.

Az sayıda Şanlıurfspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.