-Fırtına evinde evinde esti TRABZON (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Bursaspor'u 2-1 yendi. İkinci yarının ilk etkili atağını 54. dakikada geliştiren Bursaspor, beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Turgay'ın sağdan ortasında, Batalla'nın aktardığı topu Sestak, ceza sahası içindeki Ozan İpek'e çıkardı. Bu futbolcu da güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tolga'nın sağından filelere gönderdi: 1-1 66. dakikada Giray, ilk yarıdaki golünün benzerini atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikada sağdan Olcan'ın kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde ön direğe doğru iyi yükselen Giray'ın kafa vuruşunda top Carson'un sağından filelerle buluştu: 2-1 69. dakikada Serdar Aziz'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Tolga'dan seken topu savunmada Mustafa uzaklaştırdı. 81. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Serkan'ın orta alandan pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Henrique meşin yuvarlağı Burak'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Carson'u geçen top direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 85. dakikada Aykut'un pasında ceza alanı içinde kaleci Carson ile karşı karşıya kalan Burak'ın şutunda top Carson'dan döndü. 90+2. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında bomboş pozisyonda Burak taşıdığı topu uygun durumdaki arkadaşlarına çıkarmayıp kötü bir vuruş da yapınca bordo-mavililer mutlak bir golden oldu. 90+4. dakikada N'Diaye'nin şutunda kaleci Tolga, topu yatarak çeldi. Aynı dakikada Bongura'nın şutunda yakın mesafede Turgay, kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda top Tolga'dan döndü ve daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Orkun Aktaş xxx, İsmail Şencan xxx Trabzonspor: Tolga xxx, Serkan xxx, Giray xxx, Mustafa xxx, Cech xx, Aykut xx, Colman xxx, Halil x (Dk. 63 Henrique x), Olcan xx (Dk. 90 Adrian ?), Alanzinho xx (Dk. 71 Celustka x), Burak xx Bursaspor: Carson xx, Vederson xx, Stepanov xx, Serdar Aziz xx, N’Diaye xx, Adem xx (Dk. 78 Bangura x), İbrahim xx, Ozan İpek xx, Sestak xx (Dk. 88 Ömer Erdoğan ?), Pinto x (Dk. 46 Turgay xx), Batalla XX Goller: Dk. 30 ve 66 Giray (Trabzonspor) Dk. 54 Ozan İpek (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk. 48 N'Diaye, Dk. 66 Ozan İpek, Dk. 69 Stepanov, Dk. 88 Serdar Aziz (Bursaspor) Dk. 80 Olcan (Trabzonspor)