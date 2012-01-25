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Spor

Fırtına evinde "Es"ti TRABZON (A.A)

25 Ocak 2012 22:14

-Fırtına evinde "Es"ti TRABZON (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki maçta Trabzonspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 yendi. 51. dakikada Alanzinho'nun pasında ceza alanı çizgisi üzerindeki Burak'ın sert şutunda kaleci Ivesa, sol tarafından kaleye yönelen topu çelmeyi başardı. 56. dakikada Eskişehirspor'un golü geldi. Bu dakikada Diego'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda yerden seken top, kaleci Tolga'nın üzerinden filelerle buluştu: 3-1. 61. dakikada Tello'nun ceza alanında sert şutundan gelen topu kaleci Tolga, yatarak kontrol etti. 82. dakikada orta sahanın kendi yarı alanında ayağı kayarak yere düşen Dede'den topu kaparak ceza alanına giren Olcan, plase bir vuruşla topu Ivesa'nın sağından filelerle buluşturdu ve maçın skorunu belirledi: 4-1. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Bülent Gökçü xxx, Ali Saygın Ögel xxx Trabzonspor: Tolga xxx, Serkan xx (Dk. 46 Celustka x), Giray xxx, Glowacki xxx, Cech xxx, Colman xxx, Aykut xxx, Olcan xxx, Alanzinho xxx (Dk. 84 Henrique ?), Halil xxx (Dk. 59 Adrian x), Burak xxx Eskişehirspor: Ivesa xx, Koray xx, Ediz xx, Diego xx, Volkan x, Hürriyet x, Alper xx, Dede xx (Dk. 88 Erkan Zengin ?), Kamara xx, Tello xx (Dk. 70 Akos Elek x), Batuhan x (Dk. 46 Veysel Sarı x) Goller: Dk. 29 Halil, Dk. 40 Burak, Dk. 45+1 Cech, Dk. 82 Olcan (Trabzonspor), Dk. 56 Diego (Eskişehirspor) Kırmızı kart: Dk. 23 Hürriyet (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 33 Serkan, Dk. 49 Giray, Dk. 71 Aykut (Trabzonspor), Dk. 53 Koray (Eskişehirspor)

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