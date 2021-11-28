Fırtına durdurulamıyor; Trabzonspor, Karagümrük'ü de devirdi, galibiyet serisini 7 maça çıkardı!

Süper Lig lideri Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini de kayıpsız geçti. İstanbul'daki maçta Bordo Mavililer, sahadan 2-0 galip ayrıldı; üst üste 7. maçını da kazandı. Trabzonspor, Konyaspor ile Hatayspor'un haftayı puansız kapatmasının ardından en yakın takipçileri ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Trabzonspor fırtınası, Fatih Karagümrük deplasmanında da dinmedi. Bordo Mavililer, deplasmandaki maçtan 2-0 galip ayrıldı. Üst üste 7. maçını da kazanan Trabzonspor, Konyaspor ile Hatayspor'un haftayı yenilgisiyle tamamlamasının ardından en yakın takipçileri ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Trabzonspor, 17. dakikada Djaniny'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 45+2'de Nwakaeme, Djaniny'nin al da at dercesine altıpas içine bıraktığı topu zoru başararak kale yerine uzak direğin yanından dışarı attı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor'u rahatlatan gol, son haftaların formda ismi Abdülkadir Ömür'le geldi. 62. dakikada ceza sahası dışından şık bir vuruş çıkaran orta saha, skoru 2-0 yaptı. Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol kaydetti.

Kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü bırakmayan Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Üst üste 7. maçını da kazanan Karadeniz ekibi, 14 hafta sonunda puanını 36 yaptı ve liderliğini sürdürdü.