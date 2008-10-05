Fırtına dinmiyor

Bordo-mavili ekip Antalya maçından sonra dün gece de zoru başardı. Savunmasında yine ciddi hatalar yapan Karadeniz ekibi Umut ile skor avantajını yakaladı.



Trabzonspor lider gittiği Konya’da koltuğunu tehlikeye atmadı, büyük çekişmeye sahne olan maçtan galibiyetle ayrılarak 6. hafta sonunda puanını 16’ya çıkardı: 2-3



Maça iyi başlayan bordo-mavili takım, 17. dakikada üstünlüğü yakaladı. Serkan sağdan adrese teslim bir orta yaptı, Umut aynı güzellikte kafayı vurarak gol perdesini açtı: 0-1 27’de Konyaspor’un kazandığı korneri Cihan kullandı, kale çizgisi üzerinde boşta kalan topa Fahri ile birlikte hamle yapan Veysel eşitliği sağladı: 1-1



Trabzonspor santra yaptıktan hemen sonra topu kapan Da Silva ortaladı, Erdal’ın üzerinden atladığı topu ağlara yollayan Veysel, Konya’yı öne geçirdi: 2-1 37’de Fahri’nin kafayla aşırttığı top defansı geçerek Erdal’ın önüne düştü. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top üst direkte patladı.



Serkan’dan üç asist



55’te Erdal ortaladı, Veysel kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten geri gelince Konya bir kez daha farkı ikiye yükseltme şansını kaçırdı.



57’de, “atamayana, atarlar” kuralı işledi. Sağdan inen Serkan, Isaac’ın önüne bıraktı, Nijeryalı oyuncunun vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-2

Trabzonspor, 59’da galibiyet golüne ulaştı. Sahanın yıldızı Serkan orta sahada kaptığı topu sağdan hareketlenen Isaac’ın önüne yuvarladı. Hızla ceza alanına giren Nijeryalı’nın şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-3



