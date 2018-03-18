Fırtına, Cimbom'a göz kırptı

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Spor

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Trabzonspor'dan son 2 haftada 7 gol!

18 Mart 2018 21:39

Geçtiğimiz hafta Akhisar'ı 3 golle geçen Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u da 4 golle mağlup etti.

Bordo Mavililer ilk yarısı 1-1 sona eren maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı.

Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda üstün oynadığı maçta galibiyetiş getiren golleri Burak Yılmaz penaltıdan Yusuf Yazıcı(2)ve Onazi kaydetti. 

Evkur Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Khalid Boutaib attı...
Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.

Bu galibiyetle birlikte 2'de 2 yapan Trabzonspor, Süper Lig'deki son 2 maçta 7 gol atarak haftaya karşılaşacağı rakibi Galatasaray derbisine hazır olduğunu gösterdi.

Trabzonspor 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak (Dk. 31 Hubocan), Kucka, Onazi, Sosa (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 57 N'Doye), Burak Yılmaz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar (Dk. 71 Gilberto), Doria, Cissokho, Mina, Aytaç Kara (Dk. 37 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib (Dk. 80 Pereira)

Goller: Dk. 24 (Penaltıdan) Burak Yılmaz, Dk. 64 ve 66 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Onazi (Trabzonspor), Dk. 36 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hubocan, Dk. 61 Onazi (Trabzonspor), Dk. 77 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)
 

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Trabzonspor Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz

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