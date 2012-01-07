-Fırtına Burak'la esti İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yendi. İkinci yarıda kontrollü oyununu sürdüren iki takımdan Trabzonspor, Burak Yılmaz ile 80. dakikada yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Bu dakikadan sonra kontra ataktan pozisyonlara giren Trabzonspor, 90+5. dakikada golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile farkı 2'ye çıkardı. 51. dakikada Doka'nın uzaktan sert şutunda top kaleci Tolga Zengin'de kaldı. 58. dakikada Burak'ın önüne indirdiği topla hareketlenen Alanzinho, ceza alanı önüne kadar getirip yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı. 62. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta top, kaleci Oğuzhan Bahadır'ın müdahalesiyle kornere gitti. 80. dakikada Trabzonspor golü buldu. Olcan'la başlayan atakta ceza sahasına giren Henrique, topu Burak Yılmaz'a aktardı. Yerden bir vuruş yapan Burak Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu: 0-1 84. dakikada Alanzinho'nun derinlemesine pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, kaleci Oğuzhan Bahadır'dan sıyrılamayınca, Trabzonspor mutlak bir golden oldu. 90. dakikada Trabzonspor mutlak bir golden daha oldu. Tolga Zengin'in kaleci vuruşuyla gönderdiği top Zayatte'den sekip Henrique'nin önüne düştü. Ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda topu kaleci Oğuzhan Bahadır son anda kornere çeldi. 90+5. dakikada Burak Yılmaz takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Colman'ın pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz, Zayatte'den sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. İyi bir vuruş yapan Burak Yılmaz, topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0 Golün ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetini ilan eden bitiş düdüğünü çaldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Muhittin Gürses xx, Serkan Çimen xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan Bahadır xx, Cihan Haspolatlı xx (Dk. 65 Zeki Korkmaz x), Zayatte xx, Metin Depe xx, Ekrem Ekşioğlu xx, Efe İnanç xx, Mahmut Tekdemir xx, Doka x, Tom Silva xx (Dk. 55 Visca x), Holmen x, Metin Akan x (Dk. 77 İbrahim Yılmaz x) Trabzonspor: Tolga Zengin xx, Cech xx, Glowacki x (Dk. 19 Mustafa Yumlu xx), Giray Kaçar xx, Celustka xx, Olcan Adın xxx, Aykut Akgün xx, Colman xx, Adrian xx (Dk. 56 Alanzinho xx), Halil Altıntop xx (Dk. 73 Henrique xx), Burak Yılmaz xxx Goller: Dk. 80 ve 90+5 Burak Yılmaz Sarı Kartlar: Dk. 21 Metin Depe, Dk. 38 Tom Silva, Dk. 57 Mahmut Tekdemir, Dk. 64 Zayatte, Dk. 68 Zeki Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 90+5 Burak Yılmaz (Trabzonspor)