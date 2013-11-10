Fırtına Avrupa'da esiyor, Türkiye'de diniyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. Haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen ancak ligde şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Karadeniz ekibi, puan farkının açılmaması için mücadeleye mutlak 3 puan parolası ile başladı. Mücadeleye de hızlı başlayan Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Gençlerbirliği mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

'Alkışı oyuncularım ve seyircimiz hak ediyor'

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Özdilek, "En büyük alkışı oyuncularım hak ediyor" dedi.

Özdilek, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularının maçın başından sonuna kadar insanüstü bir mücadele örneği gösterdiklerini belirterek, "En büyük alkışı oyuncularım hak ediyor. 2. yarıda alkışı seyircimiz hak etti. Takımı fazlasıyla ateşlediler. Oyun içinde geri düşmemize rağmen hiçbir zaman takımlarından ümidi kesmediler. Maç öncesinde düşündüklerimizle maç içinde olanlar tamamen farklı. Beklemediğimiz anlarda kalemizde iki tane gol gördük. Bu tür maçlarda bu kolay değildir. Trabzonspor gibi güçlü bir rakiple oynarken 2-0 geriye düşmek, oyuncuları psikolojik anlamda çöküntüye uğratabilir. Soyunma odasına 2-1 girmek, bizi moral olarak çok yukarıya taşıdı" diye konuştu.

Devre arasında oyuncularının gözlerinde maçı kazanacaklarına dair mesajı gördüğünü anlatan Özdilek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnanmak başarmanın yarısı değil bence tamamıdır. Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra rakibimizin düşüş yaşayacağını düşünmüştük. 2-2'yi, daha sonra 3-2'yi yakalamak oyuncularıma moral verdi. Her galibiyet ve puan çok değerli ama maçı 2-0'dan 3-2'ye getirmek daha bir değerli. Aslında başarmış olduğumuz çok bir şey yok. Oyuncu grubumuzla birlikte başarı için yola çıktık. Bunun için her hafta kendimizi bir kademe daha yukarı taşıyarak yolumuza devam ediyoruz. Milli takım arasında biraz daha dinleneceğiz. Zorlu bir periyottan geliyoruz, buna ihtiyacımız var. Perşembe günü itibariyle çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz."

Gençlerbirliği'nin sağ kanat oyuncusu Serkan Kurtuluş, maça şanssız bir golle başladıklarını ifade ederek, "Akabinde penaltıdan gelen golle 2-0 geriye düştük. Geriye düşmemize rağmen inancımız kaybolmadı. İlk yarının son dakikasında attığımız golle moral bulduk. Soyunma odasında arkadaşlarımızla konuştuk ve birbirimize kenetlendik. İyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. İkinci yarıda skoru 3-2'ye getirmeyi bildik. Arkadaşlarımı takdir etmekten başka söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

Kırmızı siyahlı takıma galibiyeti getiren golü atan Jimmy Durmaz ise hatalı bir gol yiyerek karşılaşmaya başladıklarını söyleyerek "Kontrolü elimizde tuttuğumuz ve üstün oynadığımız bir maç olduğunu düşünüyorum. Soyunma odasına 2-1 mağlup girdik fakat devre arasında arkadaşlarımızla beraberlik değil galibiyet istediğimizi söyledik. Bunları konuşarak birbirimizi motive ettik. 2. yarıda bir takım gibi mücadele edip maçı kazanmayı başardık" ifadesini kullandı.

'Üzüntü verici bir mağlubiyet'

Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Avrupa'dan dönüşlerinde oynadıkları bir karşılaşma olduğunu hatırlatarak, üzüntü verici bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Akçay, dikkat etmeleri gereken ve formda bir takımla karşılaştıklarını ifade ederek, "Hem moral açısından hem de kazanmış olmaları nedeniyle özgüveni yüksek bir takımla oynadık. Kolay goller yiyerek rakibimize daha fazla öz güven kazandırdık. Futbolda bunlar var. Trabzonspor olarak bu tür golleri yemememiz gerekiyor. İki deplasmanda 2 gol atmamıza rağmen iki maçı da kaybettik. Buraya takılı kalmak ve buradan yola çıkmak lazım. Dersimize iyi çalışmamız gerekiyor. Savunmayı iyi yapan takım olmamıza rağmen 3-2 yeniliyoruz. Dikkat etmemiz gereken konular var ve onlar üzerinde çalışacağız. Üzüntü verici bir mağlubiyet aldık" değerlendirmesini yaptı.

Trabzonsporlu futbolcu Kadir Keleş, kendilerine yakışmayan goller yediklerini ve çok üzgün olduklarını, milli maç nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirip lige daha iyi başlamak istediklerini bildirdi.

Bordo mavili takımın kalecisi Zeki Ayvaz ise karşılaşmaya iyi başladıklarını ve hemen golü bulduklarını kaydederek şöyle konuştu:

"İlk yarının bitmesine 5 saniye kala şanssız bir gol yedik. Yine avantaj bizdeydi ama yediğimiz şanssız gollerle yenik duruma düştük. İyi bir takımız ve iyi mücadele ediyoruz. Bu maç benim ikinci maçımdı. Avrupa Kupası maçında Onur sakatlanınca kaleye geçtim. Her şey güzel olsun istedik ama ilk lig maçımızda mağlup olduk."