Fırtına Avrupa’da can aldı

Fransa'da, 1.7 milyon civarında evin elektriksiz kalmasına ve yolların kapanmasına yol açan fırtına sonucu toplam 4 kişi öldü.



Yerel basın, ölenlerden birinin, hastanede bulunan ve fırtınanın neden olduğu elektrik kesintisi nedeniyle yaşam destek ünitesi duran yaşlı bir kadın olduğunu aktardı.



İspanya'da, etkili olan fırtına nedeniyle Barcelona'da bir spor salonunun çökmesi sonucu 4 çocuk yaşamını yitirmiş, 6'sı çocuk 8 kişi de yaralanmıştı.



Ülkenin diğer yerlerinde meydana gelen türlü olaylarda da 6 kişi olmak üzere toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.