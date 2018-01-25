Fırtına asırlık çam ağacını devirdi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde Recepbey İlkokulu bahçesinde bulunan asırlık çam ağacı, fırtına nedeniyle yola devrildi. Okulların tatil olması olası faciayı önlerken, devrilen ağaç, biri park halinde diğeri yolda ilerleyen iki otomobile zarar verdi.

Nazilli\'nin Atatürk Bulvarı Recepbey İlkokulu bahçesindeki asırlık çam ağacı, bugün saat 08.45\'te, şiddetli rüzgara dayanamayarak okul duvarının üstünden yola devrildi. Okulların tatil olması, yoldan da kimsenin geçmemesi olası faciayı önledi. Devrilen ağaç, şehir stadı yönüne giden Serpil Kepenekli yönetimindeki 09 CEE 98 plakalı otomobil ve okul önünde park halinde bulunan Füsun Akbaş\'a ait 09 YH 167 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda kimse yaralanmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. Nazilli Belediyesi\'nden Şehir Stadına doğru Atatürk Bulvarı\'nda ulaşım; her iki yönde kapandı. Devrilen asırlık çam ağacının, belediye görevlilerince kesilerek yoldan kaldırılmasının ardından, yol 1.5 saat sonra trafiğe açıldı.

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