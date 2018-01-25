T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fırtına asırlık çam ağacını devirdi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Recepbey İlkokulu bahçesinde bulunan asırlık çam ağacı, fırtına nedeniyle yola devrildi

25 Ocak 2018 16:27

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde Recepbey İlkokulu bahçesinde bulunan asırlık çam ağacı, fırtına nedeniyle yola devrildi. Okulların tatil olması olası faciayı önlerken, devrilen ağaç, biri park halinde diğeri yolda ilerleyen iki otomobile zarar verdi.
Nazilli\'nin Atatürk Bulvarı Recepbey İlkokulu bahçesindeki asırlık çam ağacı, bugün saat 08.45\'te, şiddetli rüzgara dayanamayarak okul duvarının üstünden yola devrildi. Okulların tatil olması, yoldan da kimsenin geçmemesi olası faciayı önledi. Devrilen ağaç, şehir stadı yönüne giden Serpil Kepenekli yönetimindeki 09 CEE 98 plakalı otomobil ve okul önünde park halinde bulunan Füsun Akbaş\'a ait 09 YH 167 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda kimse yaralanmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. Nazilli Belediyesi\'nden Şehir Stadına doğru Atatürk Bulvarı\'nda ulaşım; her iki yönde kapandı. Devrilen asırlık çam ağacının, belediye görevlilerince kesilerek yoldan kaldırılmasının ardından, yol 1.5 saat sonra trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliRecepbeyOkullarınNazilli Atatürk Bulvarı RecepbeyDevrilenSerpil KepenekliCEEFüsun AkbaşYHOlaydaNazilli BelediyesiStadınaAtatürk BulvarıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24