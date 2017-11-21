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Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

İbrahim ASLAN-Ayhan AYDEMİR/SİNOP, (DHA) - SİNOP ve Samsun'un Bafra İlçesi'nde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi

21 Kasım 2017 20:27

İbrahim ASLAN-Ayhan AYDEMİR/SİNOP, (DHA) - SİNOP ve Samsun\'un Bafra İlçesi\'nde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Sinop\'ta etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Kent merkezi, stat mevkisinde bir evin çatısının büyük bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatılardan düşen malzemeler araçlarda maddi hasara neden oldu.
Öte yandan şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur, Samsun\'un Bafra İlçesi\'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. 

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