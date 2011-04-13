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FIRTINA 20 KÖYÜ KARANLIKTA BIRAKTI VAN (A.A)

13 Nisan 2011 20:52

-FIRTINA 20 KÖYÜ KARANLIKTA BIRAKTI VAN (A.A) - 13.04.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 20 köy elektriksiz kaldı, bir köy okulunda ise eğitime 2 gün ara verildi.   Alınan bilgiye göre, Van'ın Özalp ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi.   Fırtınanın etkili olduğu köylerde incelemede bulunan Kaymakam Şener Çağlar, 110 elektrik direğinin fırtına nedeniyle devrildiğini belirlediklerini söyledi.  Çağlar, bu direklerin devrilmesi nedeniyle 20 köye elektrik verilemediğini, fırtınanın dinmesiyle çalışmalara başlanacağını kaydetti.   Öte yandan fırtına nedeniyle elektriksiz kalan Yünkuşak köyüne giden Kaymakam Çağlar, köy okulunu ziyaret etti.  Elektrik kesintisi yüzünden kaloriferi yanmayan ve suyu akmayan okulda derslerin aksadığını belirten Kaymakam Çağlar, bu okulda eğitime 2 gün ara verilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü.  Öğrenciler, Kaymakam Çağlar'ın talimatı üzerine evlerine gönderildi. 

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