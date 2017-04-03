First'ün cinsiyetçi reklamına sosyal medyadan tepki yağdı

Dünyaca ünlü sakız markası First kadınlar ve erkekler için ayrı sakızlar üretti.

"Aman dikkat karışmasın" sloganıyla piyasaya sunulan sakızlardan “For Him” (erkek için) yazan mavi renk ambalajlı sakız tarçın ve naneliyken “For Her” (kadın için) ibareli pembe sakız daha yumuşak ahududu ve karadut aroması içeriyor. Sakızlar sosyal medyada da çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler şöyle:

#CinsiyetçiFirst Tweetleri