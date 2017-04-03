T24 LogoT24 Logo
Gündem

First'ün cinsiyetçi reklamına sosyal medyadan tepki yağdı

First piyasaya sürdüğü yeni sakızları "Erkekler için" ve "Kızlar için" diye ayırdı!

03 Nisan 2017 22:57

Dünyaca ünlü sakız markası First kadınlar ve erkekler için ayrı sakızlar üretti.

"Aman dikkat karışmasın" sloganıyla piyasaya sunulan sakızlardan “For Him” (erkek için) yazan mavi renk ambalajlı sakız  tarçın ve naneliyken “For Her” (kadın için) ibareli pembe sakız daha yumuşak ahududu ve karadut aroması içeriyor. Sakızlar sosyal medyada da çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler şöyle:

ETİKETLER

firstsakızerkekler içinkadınlar için

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-04-03T22:57:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/firstun-cinsiyetci-reklamina-sosyal-medyadan-tepki-yagdi,397225","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/firstun-cinsiyetci-reklamina-sosyal-medyadan-tepki-yagdi,397225"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24