T24 LogoT24 Logo
Dünya

First Leydi'ye alay gibi övgü

Carla Bruni'nin İngiliz First Leydi'si için söylediği "Siyaset disiplinine uymayan bir moda ikonu" sözleri, kafaları karıştırdı

29 Haziran 2010 03:00

T24- Carla Bruni'nin İngiliz First Leydi'si için söylediği "Siyaset disiplinine uymayan bir moda ikonu" sözleri, kafaları karıştırdı: Övdü mü alay mı etti

Fransa'nın First Lady'si Carla Bruni'nin, İngiltere'nin yeni First Lady'si Samantha Cameron hakkında sarf ettiği sözler kafa karıştırdı. Bu karışıklığın nedeni, kısa süre önce Cumhurbaşkanı eşi Nicolas Sarkozy ile birlikte İngiltere'yi ziyaret eden Bruni'nin Bayan Cameron için söylediği sözlerin iltifat mı yoksa alay mı olduğunun anlaşılamaması...

DÖVMEYE GÖNDERME

Bruni kendi internet sitesinde, 39 yaşında ve üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile olan Cameron hakkında, "Siyaset disiplinine uymayan tarzı ile bir moda ikonu. Bileğine yunus dövmesi yaptırabilecek kadar da cesur bir kadın" dedi. Carla Bruni'nin Cameron için yaptığı bu yorumlar İngiliz basınında geniş yer buldu. Çıkan haberlerde "Fransızların First Lady'si ne demek istedi? Acaba Samantha Cameron'ı övdü mü eleştirdi mi pek anlaşılamadı" yorumları yapıldı. Sarkozy çifti, Cameronlar ile Charles de Gaulle'ün Almanya işgali altındaki Fransa'ya seslendiği ünlü radyo konuşmasının 70'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Londra'ya gitmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24