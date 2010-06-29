First Leydi'ye alay gibi övgü

Carla Bruni'nin İngiliz First Leydi'si için söylediği "Siyaset disiplinine uymayan bir moda ikonu" sözleri, kafaları karıştırdı
29 Haziran 2010 03:00
T24-Carla Bruni'nin İngiliz First Leydi'si için söylediği "Siyaset disiplinine uymayan bir moda ikonu" sözleri, kafaları karıştırdı: Övdü mü alay mı etti
Fransa'nınFirst Lady'si Carla Bruni'nin, İngiltere'nin yeni First Lady'si Samantha Cameron hakkında sarf ettiği sözler kafa karıştırdı. Bu karışıklığın nedeni, kısa süre önce Cumhurbaşkanı eşi Nicolas Sarkozy ile birlikte İngiltere'yi ziyaret eden Bruni'nin Bayan Cameron için söylediği sözlerin iltifat mı yoksa alay mı olduğunun anlaşılamaması...
DÖVMEYE GÖNDERME
Bruni kendi internet sitesinde, 39 yaşında ve üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile olan Cameron hakkında, "Siyaset disiplinine uymayan tarzı ile bir moda ikonu. Bileğine yunus dövmesi yaptırabilecek kadar da cesur bir kadın" dedi. Carla Bruni'nin Cameron için yaptığı bu yorumlar İngiliz basınında geniş yer buldu. Çıkan haberlerde "Fransızların First Lady'si ne demek istedi? Acaba Samantha Cameron'ı övdü mü eleştirdi mi pek anlaşılamadı" yorumları yapıldı. Sarkozy çifti, Cameronlar ile Charles de Gaulle'ün Almanya işgali altındaki Fransa'ya seslendiği ünlü radyo konuşmasının 70'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Londra'ya gitmişti.