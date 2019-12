'First leydi'ler zirvesine Naomi de katılıyor

Emine Erdoğan öncülüğünde Gazze için düzenlenecek zirveye 11 ülkenin 'first lady'sinin katılması kesinleşti. Naomi Campell da davete olumlu yanıt verdi. First lady'ler Filistin için ortak bildiri yayınlayacak



Gazze'de yaşanan insanlık dramına 'dur' demek için Emine Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştireceği 'Filistin için Dünya First Lady'leri El Ele' zirvesinin detayları belli oldu. Buluşma 10 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Four Seassons Otel'de olacak. Emine Hanım'ın ev sahipliğini yapacağı zirvenin davetli listesi netleşiyor.



Cumartesi günü geliyor



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad, Ürdün Kralı Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Katar Emiri Şeyh Hamid bin Halife el Tani'nin eşi Şeyha Mozah, Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa'nın eşi Liri Berişa, Pakistan Başbakanı Yusuf Ziya Gilani'nin eşi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife'nin eşi, İspanya Başbakanı'nın eşi Sonsoles Espinosa, Fas Kralı Muhammed'in eşi Lala Selma ve Lübnan Cumhurbaşkanı'nın eşinin katılması kesinleşti.

'First lady'ler buluşmasının bir diğer önemli bir konuğu da dünyaca ünlü topmodel Naomi Campbell olacak. Campbell'ın da davete olumlu karşılık verdiği ve cumartesi günü İstanbul'da olacağı bildirildi.



Boğazda akşam yemeği



Filistin'e yönelik dayanışma kampanyası başlatması beklenen 'first lady'ler, 'savaşı durdurun' çağrısı yapacak. Bölgeye insani yardımların gönderilmesi için de tüm dünyayı duyarlı olmaya davet edecek olan 'first lady'ler, zirvenin sonunda da barış çağrılarını ortak bir bildiriyle deklare edecekler. Emine Erdoğan, aynı gün akşam saat 19.00'da 'first lady'leri Boğaz'da akşam yemeğinde ağırlayacak.



Carla Bruni'de katılımcılar arasında



Ateşkes için diplomatik girişimlerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'nin de Emine Erdoğan'ın davetini kabul ettiği belirtiliyor. Bruni eğer son dakika değişikliği olmazsa zirveye katılacak.