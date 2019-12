-First Lady'ye tatil eleştirisi WASHINGTON (A.A) - 25.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle'in, ekonomik sıkıntı içindeki Amerikan halkının vergilerinden 10 milyon doları beş yıldızlı otellerde tatil masrafları için harcaması tepki çekti. Michelle ve Barack Obama'nın, Martha's Vineyard'da geçirdiği yaz tatili için, devlete ait jetlerle, dört saat arayla ayrı yolculuk etmeleri eleştirilirken, 47 yaşındaki First Lady'nin, beş yıldızlı otellerde pahalı masaj ve kokteyllere harcadığı para da haber konusu. Amerikan National Enquirer dergisine göre Michelle Obama, son bir yıl içinde 42 gün tatil yaparken, sadece İspanya'da 375 bin dolar harcadı. Colorado'da, günlüğü 2 bin dolara mal olan Sebastian Oteli'nde 4 gün kayak yapmak için kaldı. Obama çifti, Martha's Vineyard'da yaz tatili için kiraladıkları çiftliğe de 50 bin dolar harcadı. Magazin dergisinin Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak verdiği bilgiye göre Michelle Obama, tatillerinde pahalı martini, votka ve şarapları seçiyor. Dergiye göre First Lady Obama, "tam bir tatil bağımlısı" ve bu durum da Amerikan halkının omuzlarına yük getiriyor. Obama ailesinin, tatildeki bir takım kişisel harcamalarını kendi ceplerinden yapmalarına karşılık, harcanan devlet parasının yanında, bu miktarın önemsiz kaldığı belirtiliyor. Dergiye göre, modayı yakından takip eden Michelle Obama'nın "kontrolsüz" alışverişleri, Barack Obama'yı da çileden çıkarıyor. Çift, bu hafta Massachussetts eyaletindeki ünlü tatil beldesi Martha's Vineyard'a dört saat arayla iki farklı jetle gidince büyük tepki topladı. Önce Michelle Obama ve kızları, askeri bir uçakla bölgeye götürüldü. Dört saat sonra ABD Başkanı Obama, Air Force One uçağına, köpeği Bo ile binerek tatil beldesine hareket etti. -İspanya, Hawai, Colorado ve Martha's Vineyard tatilleri- Michelle Obama, geçen yıl Ağustos ayında İspanya'yı ziyaret ettiğinde, kendisine 40 arkadaşı eşlik etti. Otel ve yemek parası Obama'nın cebinden çıkarken, vergisini veren Amerikalılar, First Lady'ye eşlik eden kişisel yardımcı ve güvenlik personeli ile Air Force Two uçağının kullanımını ödemiş oldu. Hawai'de Aralık 2010 tarihindeki Noel tatilinin faturasının da, 1 buçuk milyon dolar olduğu belirtiliyor. Colorado'nun Vail bölgesine yapılan kayak yolculuğunun da Air Force Two uçağıyla yapıldığı, maliyetinin kesin olarak bilinmediği ancak Michelle Obama'nın kızlarıyla gittiği 4 günlük tatilde, birkaç yatak odalı suit odaların fiyatının 2 bin 400 dolar olduğu kaydediliyor. Michelle Obama ve kızlarının, 12 araçtan oluşan bir konvoyla havaalanından otele kadar götürüldüğü de belirtiliyor. Martha's Vineyard'da bu Ağustos ayında yapılan aile tatilinde kiralanan çiftlik evi Blue Heron'a haftada 50 bin dolar kira ödeniyor. U.S. News and World Report adlı gazeteye göre Kıyı Muhafızları, çiftliğin yakınında birkaç gemiyi hazır bekletiyor. Başkan Obama'nın helikopteri ve jeti de, 24 saat güvenlik yetkilileri tarafından bekleniyor.