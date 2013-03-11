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Dünya

First Lady'nin tercihi Adele ve Beyonce

Michelle Obama, bir sene sonra gerçekleşecek 50. doğum günü partisinin hazırlıklarına şimdiden başladı

11 Mart 2013 14:07

ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, 50. doğum günü partisinde Adele ve Beyonce'nin şarkı söylemesini istedi.
 
Daily Mail’in haberine göre, Obama özel partisinde Beyonce ve Adele’in şarkı söylemesini istedi. Gazeteye bilgi veren kaynak, Adele’in teklifi kabul ettiğini ve en sevilen şarkılarını First Lady için seslendireceğini söyledi.

Obama ailesiyle her zaman yakın olan Beyonce’nin de doğum gününde olacağı bildirildi. Beyonce en son Obama’nın yemin töreninde ABD Ulusal Marşı’nı seslendirdi. Beyonce, Michelle Obama’nın bu yılki dogüm gününü “Bizim için yaptığın her şey için teşekkürler. Kızım böyle bir dünyada büyüdüğü için gurur duyuyorum” mesajıyla kutladı.

Michelle Obama, 17 Ocak 2014’de 50 yaşına girecek.

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