First Lady'nin eli havada kaldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte verdiği "eşli" ve "içkili" akşam resepsiyonu, sanatçıların da katılımıyla renkli bir havada geçti. Aralarında TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile İran Büyükelçiliği Mazlahatgüzarı ve Milli Gazete yazarlarının da bulunduğu bazı davetlilerin elini sıkmaması nedeniyle Hayrünnisa Gül'ün eli, zaman zaman havada kaldı.















Cumhurbaşkanı Gül, türban hassasiyeti dolayısıyla bu yıl da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle iki ayrı resepsiyon verdi. Gül, devlet erkanına verdiği öğle resepsiyonunun ardından akşam da, eşiyle birlikte eşli resepsiyonda konuklarını ağırladı. Akşam resepsiyonunda davetlilerin çoğunluğunu; büyükelçiler, ataşeler, gazeteciler, sanatçılar, iş adamlarıyla Türkiye'deki gayri müslim cemaatlerin dini önderleri oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Köşk'te resepsiyon verdi. Resepsiyona Kanal D'nin sevilen dizisi Asi'nin yıldızı Tuba Büyüküstün, sanatçılar Sibel Can, Ercan Saatçi, Erdal Özyağcılar, Metin Şentürk, Mazhar Alanson, Zerin Özer, Yeşim Salkım, Gülben Ergen ve eşi Mustafa Erdoğan, Zara'nın da bulunduğu çok sayıda sanatçıyla kabine üyeleri, milletvekilleri ve yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçileri ve askeri ataşeleri ile gazeteciler katıldı.



Köşk'te verilen resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklarını karşılayarak tek tek tokalaştı. Davete Gülben Ergen eşi Mustafa Erdoğan, Süheyl Uygur, Sibel Can, Kenan Işık, Oktay Kaynarca, Cansız Manken Vahe Kılıçarslan, Zerrin Özer, Hakan Altun, Şehnaz Çakıralp, Tuba Büyüküstün, Yeşim Salkım ve Zara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Asi'nin yıldızı Tuba Büyüküstün, güzelliği ve şıklığıyla resepsiyonun en ilgi çekici misafiri olurken, Zerrin Özer'in oldukça zayıfladığı dikkat çekti. Sibel Can, resepsiyona büyük oğlu ile, Adanalı dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca resepsiyona dizide kızı rolünü oynayan Serenay Sarıkaya ile katıldı.

Resepsiyonun en renkli görüntülerinden birini de Kore Büyükelçisi'nin eşi verdi. Geleneksel kıyafetleriyle resepsiyonuna katılan elçi eşi, Gül çiftini eğilerek selamladı. Misafirlerini tek tek tokalaşarak içeriye alan Gül çifti, daha sonra salona geçerek onlarla sohbet etti.