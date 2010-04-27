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First Ladylere takipsizlik

27 Nisan 2010 15:14

 T24- Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan hakkında "kamu alanı sayılan yerlerde türban takarak yasalara aykırı hareket ettikleri" iddiasıyla yürütülen soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit tarafından verilen ''takipsizlik'' kararında, uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve 1999 yılından bu yana Avrupa Türkiye Cumhuriyeti Kadınları Derneğinin başkanlığını yapan Sultan Atıcı'nın Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğu anımsatıldı.
Kararda, suç duyurusu dilekçesinde ''Türk kadınını temsil görevine sahip kişiler olan Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan'ın, kamu alanı sayılan yurt dışı görüşmelere ve yurt içinde Anayasa ve yasalar ile belirtilen resmi günlere, dinsel kıyafet olan ve siyasi simge niteliği bulunan türban ile katılarak suç işledikleri'' iddiasında bulunulduğu aktarıldı.
''Bir fiilin suç oluşturabilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda ya da özel ceza kanunlarında suç olarak tanımlanması ve müeyyidesinin bulunması gerektiği'' belirtilen kararda, ''iddia edilen olaylar bakımından ceza hukukunda suç tanımlamasına yönelik bir düzenleme ve müeyyide bulunmadığı gibi aynı konuda idari bir soruşturmayı gerektiren düzenlemenin de mevcut olmadığı ve bu nedenle soruşturma evrakının intikal ettirileceği bir başka idari makamın da bulunmadığı'' kaydedildi.  (aa)

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