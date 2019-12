First Lady'ler dünya barışı için buluşuyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için tüm diplomatik hamleleri denerken eşi Emine Erdoğan da dünya liderlerinin eşlerini barış için bir araya getiriyor.



Dünya liderlerinin eşleri, cumartesi günü İstanbul'da "Filistin İçin Dünya First Lady'leri Elele" toplantısında Filistin'e maddi ve manevi destek için buluşuyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Carla Bruni de bir son dakika değişikliği olmazsa toplantıya katılacak.



Lider eşleri arandı



Emine Erdoğan, toplantıya davet edeceği tüm lider eşlerini tek tek arayarak davet etti ve barış için kadınların da bir şeyler yapması gerektiğini söyledi. Erdoğan, toplantıya Suriye Devlet Başkanı'nın eşi Esma Esad, Ürdün Kraliçesi Raina, Katar Emiri'nin eşi Sheikha Mozah Bin Nasır Al Mossed, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın eşi Vafa Süleyman, İspanya Başbakanı'nın eşi Sonsoles Espinosa, Fas Kralı'nın eşi Lala Selma, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mihriban Aliyev ve Bahreyn Emiri'nin eşini tek tek davet etti.



Bruni de geliyor



Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin eski bir model olan eşi Carla Bruni son dakikada programında bir değişiklik olmazsa toplantıya katılacağını bildirdi. Suriye, Katar, Fas, Lübnan ve Ürdün first lady'lerinden toplantıya katılım için teyit alındı.



İstanbul'da Çırağan Sarayı ya da For Seasons Otel'de yapılması planlanan toplantıya dünyaca ünlü sanatçılar da davet edilecek. First ladyler Filistin konusunda maddi ve manevi destek çağrısı yapacak. Aynı zamanda bir uluslararası yardım kampanyası da başlatılacak. Emine Erdoğan, saat 15.00'te yapılması planlanan zirvenin ardından konukları onuruna akşam yemeği verecek.