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Dünya
Deutsche Welle

First Lady’den yasağa destek

Afganistan'ın yeni devlet başkanı Eşref Gani’nin eşi Rula Gani, Fransa’daki burka yasağını desteklediğini söyledi. Gani, nikabı "at gözlüğüne" benzetti.

31 Ekim 2014 17:12


Fransız AFP ajansına bir mülakat veren Rula Gani, nikap ve burkanın kadınların serbestçe hareket etmesine ve görmesine engel olduğunu belirtti. Nikabın “at gözlüğü gibi” işlev gördüğünü ifade eden Gani, Fransız hükümetinin uyguladığı yasağı tamamen anlaşılır bulduğunu söyledi.

Fransa'da kamuya açık alanlarda burka giyilmesi 2011 yılında yasaklanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, konuya ilişkin kararında yasağın özel hayatın mahremiyeti ve düşünce, din özgürlüğü haklarını ihlâl etmediğine hükmetmişti.

ABD ve Lübnan vatandaşı olan 66 yaşındaki Rula Gani Hrıstiyan bir aileden geliyor. Gani, devlet başkanlığı seçimlerinde ilk kez eşinin yanında kamuoyunda boy göstermişti.

Afganistan'da erkek siyasetçilerin eşlerinin kamuoyunda görülmesine pek sık rastlanmıyor. Hamid Karzai'nin 13 yıllık devlet başkanlığı döneminde eşi Sinat adeta görünmez kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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