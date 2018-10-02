First Lady, Trump'ı evde bırakıp 'bok çukuru'na gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, eşinin 'bok çukuru' olarak nitelediği Afrika'ya gidiyor. Melania Trump'ın bu ziyareti, eşinden ayrı olarak ilk uluslararası ziyareti olacak.

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham, Afrika seyahatine ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta sürecek ziyaret programının Gana, Malavi, Kenya ve Mısır'ı kapsadığını belirtti.

"Melania ziyaret edeceği ülkelerin sıkıntılarına çözüm arayacak"

Grisham, "Melania, ziyaret edeceği ülkelerin sıkıntılarını öğrenmek istiyor ve ABD'nin bu sıkıntılara nasıl çözüm bulabileceğine bakacak" bilgisini paylaştı.

Trump: Bok çukuru ülkeler

Donald Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'da ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı bir konuşmada, Afrika ülkelerini işaret ederek "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" ifadesini kullandığı öğrenilmişti.

Trump, konu hakkında daha sonra yaptığı bir açıklamada "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti” demişti.